Kąpieliska w Rypinie i okolicy otwarte 3.07. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk

Kąpieliska otwarte w Rypinie. Gdzie można popływać w Rypinie i w okolicy?

Kąpielisko Sitnica

Kąpielisko nad Jeziorem Górznieńskim

Kąpielisko nad Jeziorem Skępskim Wielkim

Kąpielisko Stanica Wodna Bachotek

Kąpielisko Przy Plaży Miejskiej

Kąpielisko nad Jeziorem Orłowskim

Kąpielisko nad Jeziorem Józefowo

🚩Kąpielisko nad Jeziorem Kamionkowskim

Kąpieliska w pobliżu Rypina

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Kąpielisko to świetny wybór na spędzenie czasu w upalne dni. Na miejscu przydadzą się: koc, ręcznik, czapka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, woda oraz inne napoje. Gdy znudzi Cię moczenie się w wodzie lub opalanie warto złapać za książkę lub słuchawki. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę lub rakietki do badmintona.