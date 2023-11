Nowy gabinet psychologa w Szpitalu Powiatowym w Rypinie. Zobacz wideo

Nowy gabinet psychologa w Szpitalu Powiatowym w Rypinie to miejsce, w którym pacjenci mogą w spokojnej atmosferze porozmawiać z terapeutą. Chodzi o to, by porady psychologiczne nie były prowadzone wyłącznie w szpitalnych salach, jak bywało wcześniej. Pieniądze na stworzenie gabinetu psychologa przekazali: zarząd i Rada Powiatu w Rypinie.