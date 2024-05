Pierwsza komunia święta w parafii św. Trójcy w Rypinie. Zobaczcie zdjęcia

Pierwsza komunia święta to ważne wydarzenie w życiu dziecka, a także rodziny. Co roku w maju i czerwcu organizowane są w kościołach uroczystości komunijne. W minioną niedzielę do komunii przystąpili trzecioklasiści z parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie, a 26 maja przyszła pora na dzieci z parafii św. Trójcy. Zobaczcie galerię zdjęć!