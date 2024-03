Prasówka Rypin 6.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rypinie nie minęło Cię nic ważnego

Kryminalni z Rypina namierzyli 42-latka, który przewoził znaczne ilości narkotyków. Mężczyzna usiłował przechytrzyć policjantów, pozbywając się nielegalnego towaru i próbując uciec z miasta, ale funkcjonariusze ostatecznie go zatrzymali.

Lepiężnik to niepozorna roślina o potężnych właściwościach, które znane były już w Starożytności. Rośnie w całej Polsce i może być wykorzystywana przy łagodzeniu objawów astmy, migreny i bolesnych miesiączek. Zobacz, jak wygląda lepiężnik, kiedy go zbierać i co z niego przygotować.