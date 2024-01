Przegląd prasy 5.01.2024 Rypin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rypina

Gracze LOTTO mieli wiele powodów do świętowania w ostatnich 12 miesiącach. 2023 rok okazał się być bowiem hojny w wygrane. W Kujawsko-Pomorskiem padło 146 wygranych na sumę ponad 16 milionów złotych. Podajemy miasta, gdzie padły najwyższe wygrane, adresy kolektur oraz kwoty wygrane w poszczególnych grach LOTTO.

Już wkrótce stacja kolejowa w Rypinie zmieni się nie do poznania. Nowe perony ułatwią dostęp do kolei, a przebudowa układu torowego zwiększy przepustowość trasy z Brodnicy do Płocka i usprawni przewóz towarów.