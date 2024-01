Przegląd prasy z Rypina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.01.2024

Nagłe przytycie, straszny ból z lewej strony, liczne badania i diagnoza, która potwierdziła najgorsze: rak piersi. Gwiazda „Słonecznego patrolu” początkowo myślała, że to kolejne objawy menopauzy. Okazało się, że choruje na rzadki typ raka piersi, który dotyka od 0,3 do 6 proc. chorujących na ten typ nowotworu. Jak aktorka radzi sobie z chorobą? Sprawdź, jakie są objawy raka piersi.

Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

Policjanci z Rypina zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem do kościoła. Byli to mieszkańcy Rypina w wieku 20 i 24 lat. Obaj byli też poszukiwani do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, a następnie zostali doprowadzeni do zakładu karnego.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie uratowali życie kierowcy ciężarówki, który przeszedł zawał na parkingu przy autostradzie. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, mężczyzna w porę trafił do szpitala.