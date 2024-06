Przegląd prasy z Rypina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.06.2024

Co roku odpowiadają za jedną trzecią wszystkich zgonów na całym świecie. Nie liczą się z ludzkim zdrowiem i życiem, bo pieniądze są ważniejsze. Cztery gałęzie przemysłu, w tym branże produkujące żywność, papierosy i alkohol, przyczyniają się rocznie do 34 proc. zgonów ludzi na świecie – wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Czas wreszcie zatrzymać tę komercyjną machinę szkodzącą zdrowiu publicznemu ludzi na całym świecie.