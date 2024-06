Rypińscy kryminalni przechwycili narkotyki. Para z Rypina usłyszała zarzuty

Tester narkotykowy wykazał, że jest to 90 gramów marihuany i porcja amfetaminy.

– W czasie dalszych czynności kryminalni ustalili, że amfetamina była własnością kobiety, natomiast marihuana należała do jej 42-letniego konkubenta. On również został przywieziony do jednostki policji – dodaje asp. sztab. Dorota Rupińska.