Trasy na rower do 65 km od Rypina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Trasy rowerowe z Rypina

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 007 m

Suma zjazdów: 1 008 m

Rowerzystom z Rypina trasę poleca Piotr_HulajTeam

Szlakiem Czubajki Kani... Czyli piątkowa wizyta w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym :)

Szlak Czubajki Kani oczywiście nie istnieje (przynajmniej w tym Parku) więc nie szukajcie go na mapach ;) . Hulając po ścieżkach tego uroczego zakątka, położonego we wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, przyszło mi przemieszczać się po różnych szlakach: rowerowych, pieszych, nordic walking czy ścieżkach przyrodniczych. I tak, jak różniły się one standardem zależnie od przeznaczenia, tak łączyły je dwie rzeczy - ciekawe i klimatyczne okolice przez które przebiegały oraz właśnie rosnące przy drogach Kanie :) Było ich naprawdę sporo ;)

To była moja pierwsza wizyta w tym Parku Krajobrazowym... I zdecydowanie za krótka... Nie chodzi o kilometry bo nie to się tutaj liczyło, ale czas jaki mogłem tutaj spędzić. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy nie należy do największych w Kraju, niemniej 7 godzin czasu, jakie miałem na zwiedzanie jego ciekawych zakątków to zdecydowanie za mało, żeby móc go oceniać w skali całości. Będąc tak ograniczonym czasowo, postanowiłem skupić się tylko na dwóch rezerwatach: Szumny Zdrój i Jar Brynicy no i oczywiście szlakach, które mnie tam zaprowadzą, a których dość gęsta sieć jest wytyczona w granicach Parku :) Pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy to niesamowita różnorodność barw, którymi częstuje nas natura w okresie jesiennym, szczególnie w lasach mieszanych, a właśnie te dominują w tej okolicy. Wrażenie, jakie odnosimy podczas jazdy po mieniącym się wszystkimi odcieniami złota, liściastym "dywanie" jest po prostu niesamowite. Ukształtowanie terenu w Parku to dla mnie takie małe Kaszuby - niezliczona ilość podjazdów i zjazdów, czasami odnosi się wrażenie, że tutaj w ogóle nie ma poziomu ;) . Wzniesienia może nie są jakieś mocno uciążliwe, ale po którymś następnym podjeździe w krótkim odstępie czasu, naprawdę da się to odczuć w nogach ;)

Wycieczkę rozpocząłem w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w miejscowości Ruda. Jest tutaj miejsce, gdzie można zostawić samochód (jeżeli nim przyjechaliśmy) oraz zaopatrzyć się mapę Parku z naniesionymi na niej szlakami, scieżkami ekologicznymi i innymi miejscami, które warto tu odwiedzić.

Generalnie miejsce zdecydowanie warte odwiedzin. Jeżeli chcemy zobaczyć większość ciekawostek, które ten Park Krajobrazowy w sobie kryje to musimy na to poświęcić zdecydowanie więcej czasu niż jeden dzień... I na pewno nie będą to dni stracone :)

Ale żeby nie było za słodko... ;) Jeżeli chcemy się delektować widokiem z punktów widokowych, mam na myśli te, które udało mi się odwiedzić podczas tego wyjazdu (w rezerwatach Jar Brynicy i Szumny Zdrój) to na pewno nam się to nie uda w okresach, kiedy drzewa są ubrane w liście - naprawdę niewiele wtedy widać. No i oznakowanie szlaków - wypadało by już pomyśleć o odświeżeniu i uzupełnieniu. Jednak przy pomocy mapy Parku czy nawigacji, większe błądzenie raczej nam nie grozi ;)

Podsumowując... Zdecydowanie nabrałem smaka na więcej ;) To, że nie udało mi się zobaczyć wszystkich miejsc, które zdecydowanie są tego warte no i chęć przekonania się czy widok z punktów widokowych, kiedy liści już nie ma na drzewach, faktycznie jest tak fantastyczny na pewno przyciągnie mnie tam ponownie :) .

