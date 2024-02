W Rypinie ruszyły przygotowania do wyborów samorządowych 2024. Zobacz wideo

W Rypinie rozpoczęły się już przygotowania do wyborów. We wtorek 27 lutego została powołana Miejska Komisja Wyborcza. Do jej zadań należy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych i burmistrza. Więcej na ten temat w naszym materiale wideo mówi sekretarz miasta Sławomir Kryszczuk.