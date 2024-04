Wyniki wyborów samorządowych 2024 na burmistrza w Rypinie. Tak zdecydowali mieszkańcy. Sprawdź oficjalne wyniki

– To było święto demokracji, możemy się cieszyć, że w Rypinie pojawiło się tak wielu kandydatów do rady miasta – mówi burmistrz Paweł Grzybowski. – Ludzie chcą zajmować się małą ojczyzną, jest to duży plus. Jestem zadowolony ze swojego wyniku, ale czuję też dużą odpowiedzialność. Chcę odpłacić to zaufanie od mieszkańców ciężką pracą. Mam nadzieję, że będziemy, tak jak dotychczas, ponad podziałami, działać na rzecz miasta.