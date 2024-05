Zmarł Sławomir Malinowski, były przewodniczący Rady Miasta Rypin, nauczyciel i dyrektor szkoły w Stępowie

– Sławek był moim przyjacielem – mówi Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina. – Pracowaliśmy razem na wielu płaszczyznach. Poznaliśmy się jako nauczyciele, później działaliśmy w sferze samorządowej i politycznej. Zapamiętam go jako mądrego, ważącego słowa człowieka. Imponował mi jego spokój, który zwłaszcza w działalności publicznej był niezwykle ważny. Ostatnie miesiące to walka z chorobą. Pomimo ogromnego cierpienia, cotygodniowej chemii, walki, operacji, on był cały czas gotowy do służby, do pracy.