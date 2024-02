Będzie ścieżka rowerowa z Rypina do gminy Osiek koło Brodnicy

Będzie to już kolejna tego rodzaju inwestycja w ostatnich latach. Wcześniej powstały ścieżki rowerowe w Rypinie: przy ul. Mleczarskiej, Piaski i Dworcowej oraz przy drodze Cetki – Długie (5 km). W tym roku zostanie oddana do użytku ścieżka z Rypina do Wąpielska oraz z Radzik Dużych do Wąpielska.