Pożegnanie maturzystów 2024 w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie. Zobacz relację wideo

Zespół Szkół nr 3 w Rypinie to placówka ukierunkowana na kształcenie techniczne i branżowe. Uczniowie, oprócz matury, podchodzą także do egzaminów zawodowych. Co roku na rynek pracy trafiają absolwenci takich zawodów jak: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych czy technik leśnik.