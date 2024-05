Jarosław Sochacki ponownie starostą rypińskim. Zobacz zdjęcia z pierwszej sesji nowej kadencji Rady Powiatu w Rypinie

– To dla mnie duma i zaszczyt, że mogę służyć samorządowi powiatu – podkreślał Jarosław Sochacki. – Czuję dużą odpowiedzialność, chcę kontynuować to co rozpoczęliśmy w 2018 roku, wciąż podchodząc do stojących przed nami zadań z pokorą i zaangażowaniem.