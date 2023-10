Lech Rypin – Pogoń Mogilno 5:1. Mecz 14. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Zobacz wideo

Lech Rypin - Pogoń Mogilno 5:1 (3:0)

Piłkarze Lecha Rypin przystępowali do meczu 14. kolejki w świetnych nastrojach. Rypinianie odnieśli cztery zwycięstwa z rzędu, kolejno z: Polonią Bydgoszcz, Łokietkiem Brześć Kujawski, Notecią Łabiszyn i Spartą Brodnica. Sobotnie spotkanie z Pogonią rozpoczęło się dla Lecha znakomicie. W 17. minucie wynik otworzył Wiktor Majewski, który wykorzystał dośrodkowanie Marcina Baranowskiego. Od tego momentu Lechici nabrali jeszcze większej pewności siebie. Gospodarze imponowali przygotowaniem taktycznym, odważnym i zsynchronizowanym pressingiem. Podopieczni Szymona Moszczyńskiego potwierdzili dominację kolejnymi bramkami. Jeszcze w pierwszej połowie na listę strzelców ponownie wpisał się Majewski, gola dołożył także Śmigrodzki.

Wydawało się, że po zmianie stron goście z Mogilna będą w stanie wrócić do walki o punkty. Tuż po wznowieniu gry sygnał do ataku dał rezerwowy Adam Kozłowski, pokonując Ambrochowicza już w 12. sekundzie drugiej połowy. Kolejne minuty należały już jednak do wychowanka Lecha Juliana Kolbusa, który dwukrotnie pokonał bramkarza Pogoni, ustalając wynik na 5:1. Po sobotnim zwycięstwie Lech Rypin awansował na 4. miejsce w ligowej tabeli. Za tydzień RKS zagra na wyjeździe z Wdą Świecie, liderem rozgrywek.