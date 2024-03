Marek Tyburski nowym wicestarostą rypińskim. Zastąpił Piotra Czarneckiego - wideo

– Działalność wicestarosty rypińskiego Piotra Czarneckiego od dłuższego czasu jest nieefektywna, co przejawia się w braku współpracy z pozostałymi członkami zarządu, a także powtarzającym się opuszczaniem sali obrad przez wicestarostę podczas głosowań nad uchwałami istotnymi dla powiatu rypińskiego – uzasadniał na sesji Sochacki. – Zaistniała sytuacja spowodowała utratę zaufania do Piotra Czarneckiego, co w konsekwencji ma negatywny wpływ na sprawność i skuteczność działania organów powiatu.