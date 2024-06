Otwarte kąpieliska w Rypinie i okolicy 26.06. Gdzie dziś warto się wybrać?

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Rypinie

Kąpielisko Sitnica

Kąpielisko nad Jeziorem Górznieńskim

Kąpielisko nad Jeziorem Skępskim Wielkim

Kąpielisko Stanica Wodna Bachotek

Kąpielisko Przy Plaży Miejskiej

Kąpielisko nad Jeziorem Orłowskim

Kąpielisko nad Jeziorem Józefowo

Kąpielisko nad Jeziorem Kamionkowskim

Kąpieliska w pobliżu Rypina

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.