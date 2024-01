Policjanci z Rypina sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Zobacz zdjęcia

– Właśnie do takiej sytuacji doszło 7 stycznia wieczorem. Do dyżurnego policji zadzwonił mieszkaniec Rypina i poinformował, że w jednym z bloków przebywa osoba, która twierdzi, że nie ma dokąd pójść – tłumaczy asp. sztab. Dorota Rupińska z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. – Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. W rozmowie z mężczyzną ustalili, że nie ma on mieszkania, a w bloku szukał schronienia przed mrozem. Funkcjonariusze zajęli się mężczyzną i przewieźli go do schroniska w Brodnicy.