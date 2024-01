Policjanci z Rypina uratowali życie kierowcy. Mężczyzna miał zawał

W środę 10 stycznia policjanci z zespołu ruchu drogowego rypińskiej komendy, podczas przejazdu do miejsca pełnienia służby, na autostradzie zjechali na parking na przerwę. Tam nagle zauważyli, że w jednej z zaparkowanych ciężarówek siedzi mężczyzna, który dziwnie się zachowuje. Kierowca chaotycznie gestykulował i chwytał się za twarz. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić co się dzieje.

– Gdy podeszli do kabiny zorientowali się, że mężczyzna potrzebuje pomocy. Przekazał policjantom, że coś się z nim dzieje i czuje drętwienie ręki. Był bardzo zaniepokojony i zdezorientowany – tłumaczy asp. sztab. Dorota Rupińska z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. – Funkcjonariusze od razu zajęli się mężczyzną. Podejrzewając, że może to być zawał, zgodnie z zaleceniami pierwszej pomocy, polecili mu by usiadł i okryli go. Policjanci natychmiast też wezwali na miejsce karetkę pogotowia i do czasu przyjazdu ratowników kontrolowali czynności życiowe mężczyzny.