Policjanci z Rypina zatrzymali 42-latka za posiadanie narkotyków

W miniony piątek 19 stycznia kryminalni ustalili, że znany im 42-latek z Rypina może posiadać w mieszkaniu zakazane substancje więc natychmiast do niego pojechali.

– Mężczyzna był bardzo zaskoczony wizytą policjantów i przyznał się, że posiada w domu narkotyki – tłumaczy asp. sztab. Dorota Rupińska z KPP Rypin. – Gdy jednak wyjął ze swojej skrytki woreczek z białym proszkiem, rozerwał go i próbował rozsypać jego zawartość po to, aby zmniejszyć jego wagę. Policjanci natychmiast zareagowali i powstrzymali go przed pozbyciem się dowodów. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli dodatkowo niebieskie tabletki.