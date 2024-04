Rypin dawniej i dziś. Zobacz nadzwyczajne połączenie historii i teraźniejszości na zdjęciach

– Historia, niestety, nie była dla nas łaskawa, straciliśmy cenne zabytki – opowiada Małgorzata Gołębiewska. –Chciałam je odtworzyć w miejscach, w których stały, by wyglądały na fotografiach jak duchy przeszłości. Pomysł szybko chwycił, co potwierdziły liczne komentarze mieszkańców na fanpage’u Niebo nad Rypinem. Okazało się przy okazji, że nie wszyscy rypinianie zdawali sobie sprawę, że kiedyś stały u nas cerkiew i synagoga. To była taka obrazkowa lekcja lokalnej historii, pomost między przeszłością a teraźniejszością.