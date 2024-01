Studniówka 2024 w Rypinie. Sprawdź, kiedy będą się bawić rypińscy maturzyści

Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie jest zaplanowana na sobotę 20 stycznia w Starorypinie.

– Bal, organizowany przez komitet studniówkowy rodziców, to bardzo ważny punkt w kalendarzu wydarzeń szkolnych – mówi Sławomir Pawłowski, dyrektor LO w Rypinie. – To jedyny moment, by oddać się szampańskiej zabawie i na chwilę zapomnieć o najważniejszym egzaminie, o maturze. Życzę wszystkim tegorocznym maturzystom udanego balu, który będą wspominać przez następne lata.