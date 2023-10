Tak dziś wygląda, mieszka i żyje na co dzień Michał Żebrowski. Zobaczcie zdjęcia! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Michał Żebrowski urodził się 17 czerwca 1972 roku w Warszawie. Niedawno skończył więc 51 lat. Na zdjęciu Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Katarzyna Stankiewicz na promocji płyty "Lubię, kiedy kobieta...". Rok 2001. Michał Żebrowski skończył właśnie 51 lat. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień. Zdjęcia >>>> AKPA/ Prończyk Zobacz galerię (12 zdjęć)

Michał Żebrowski skończył 51 lat. Tak dziś wygląda, mieszka i żyje na co dzień. Michał Żebrowski to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów w Polsce. Grał główne role w takich hitach filmowych jak "Ogniem i mieczem", "Pan Tadeusz", "Wiedźmin" i "Stara baśń". Widzowie telewizyjni kochają go za rolę prof. Andrzeja Falkowicza w serialu "Na dobre i na złe". Zobaczcie, jak się zmienił oraz jak mieszka i żyje na co dzień Michał Żebrowski.