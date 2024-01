W Zakroczu koło Rypina ciężarówka wjechała w dom. Zobacz zdjęcia

– Tam na podstawie zebranych dowodów ustalili, że 46-letni kierowca scanii nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy – tłumaczy asp. sztab. Dorota Rupińska z KPP Rypin. – W wyniku tego zderzenia kierujący zespołem pojazdów zjechał na prawe pobocze i wjechał w budynek mieszkalny. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Kierowcy byli trzeźwi.

Utrudnienia w ruchu drogowym w tym miejscu trwały do godziny 18. Do tego czasu policjanci kierowali ruchem, aby zapewnić płynność przejazdu pojazdów. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale także o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.