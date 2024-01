Tak wyglądało ślubowanie kadetów w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie. Zobacz zdjęcia i wideo

– Jestem bardzo dumny, że mamy tak ambitną młodzież – dodaje starosta rypiński Jarosław Sochacki. – My jako samorząd jesteśmy po to, by wspierać wszelkie działania związane z oświatą. Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może aplikować na wojskowe uczelnie wyższe oraz do pracy w służbach wojskowych.

Zobaczcie galerię zdjęć z czwartkowego ślubowania!