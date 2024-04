Tak wyglądał Dzień Otwarty 2024 w Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie

– W naszej szkole znakomicie przygotowujemy uczniów do egzaminu zawodowego, a potwierdzeniem jest stuprocentowa zdawalność i Srebrna Tarcza 2024 w rankingu Perspektyw – tłumaczy Karolina Trzcińska, dyrektor ZS nr 3 w Rypinie. – Zaawansowane programy nauczania, nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz doświadczona kadra pedagogiczna gwarantują osiąganie celów przez uczniów. Zapraszamy do odkrywania swoich możliwości w inspirującej atmosferze naszej szkoły. Ósmoklasiści, czekamy na Was!