Dni Otwarte 2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie. Zobacz zdjęcia i wideo

Rypińskie liceum zaplanowało na rok szkolny 2024/2025 osiem kierunków. Profil politechniczny to oferta dla ścisłych umysłów, z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim. Druga propozycja to kierunek medialny (matematyczno-informatyczny) z rozszerzoną matematyką, informatyką i trzecim przedmiotem do wyboru (fizyka lub j. angielski).