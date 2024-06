Dni Rypina 2024. Tak wyglądała uroczysta sesja Rady Miasta Rypin. Wystąpił m.in. Tomasz Makowiecki. Zobaczcie zdjęcia

– Mam nadzieję, że to słowo, które dziś wybrzmiało w kontekście pani skarbnik – , „emerytura”, że to nie nadejdzie – mówił Paweł Grzybowski. – Żyjemy w niełatwych czasach. 60 proc. samorządów w Polsce, wszystkich szczebli, zamknęło 2023 rok z minusową nadwyżką operacyjną. My ubiegły rok zamknęliśmy z nadwyżką 6 mln zł. To pozwoliło nam dofinansować inwestycje, spłacić zobowiązania. W ostatnich sześciu latach zrealizowaliśmy inwestycja na ponad 140 mln zł. To wielka zasługa pani Violetty Zielaśkiewicz, która jest nam niezwykle potrzebna.