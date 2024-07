Grupa Estradowa z Rypina na festiwalu we Włoszech. Tancerze powalczą o międzynarodowy sukces. Zobaczcie zdjęcia

– Zwiedziliśmy już dwa cudowne miasta: Wenecję oraz Bolonię, to dla nas niezapomniane przeżycia – opowiada Kacper Zgliński, jeden z tancerzy. – Bardzo podoba nam się kultura i podejście Włochów do nas. Są bardzo mili, przyjaźnie nastawieni. Doceniamy, że jednocześnie mamy czas na zwiedzanie, odpoczynek i na rozwijanie naszej pasji. Nie możemy się doczekać tego, co przyniosą kolejne dni.