Tak wyglądał Balonowy Puchar Polski 2024 w Rypinie. Na stadionie MOSiR-u bawiły się całe rodziny. Zobaczcie zdjęcia

– Cieszę się, że od 2016 roku jesteśmy gospodarzem wspaniałej imprezy balonowej o różnej randze, począwszy od festiwalu, poprzez największą imprezę balonową w kraju, czyli mistrzostwa Polski – mówi Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina. – Balony unoszące się nad naszym miastem i okolicą podczas lotów do konkurencji, wieczorny przejazd załóg z palnikami przez Rypin i efektowny nocny pokaz balonów, to wydarzenia, na które mieszkańcy czekają przez cały rok. To nie tylko wspaniałe widoki, ale również niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć zmagania najlepszych zawodników z Polski i zagranicy. Wszystkim, którzy w tych dniach podziwiali balony, kibicowali zawodnikom oraz uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu, serdecznie dziękuję.