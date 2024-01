Ścieżka rowerowa ma połączyć powiat rypiński z brodnickim

– Województwo kujawsko-pomorskie w swojej strategii rozwoju przewiduje rozwój sieci ścieżek rowerowych. Dołożymy wszelkich starań, by ścieżka połączyła dwa powiaty: rypiński i brodnicki – tłumaczy starosta rypiński Jarosław Sochacki.

W ostatnich pięciu latach powstały ścieżki rowerowe w Rypinie: przy ul. Mleczarskiej, Piaski i Dworcowej oraz przy drodze Cetki – Długie (5 km). W tym roku zostanie oddana do użytku ścieżka z Rypina do Wąpielska oraz z Radzik Dużych do Wąpielska.

Zakończyła się ponadto procedura związana z dokumentacją projektową ścieżki z Kowalk do Pręczek. Na końcowym etapie jest również projekt ścieżki z Rypina do Ostrowitego, która powstanie przy współpracy pięciu samorządów: województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu rypińskiego, miasta Rypin, gminy Rypin oraz gminy Brzuze.