Tak wyglądał spektakl "Uratujmy gwiazdkę" w Rypińskim Domu Kultury. Zobacz zdjęcia

"Uratujmy gwiazdkę" to spektakl, do którego Justyna Motylewska (Pozytywka) napisała scenariusz i wspólnie z grupą teatralną z Ostrowitego wystawiła na deskach Domu Kultury w Ostrowitem. W środę 3 stycznia, chcąc przedłużyć unikalną atmosferę świąt, młodzi aktorzy gościli w Rypińskim Domu Kultury.

– Przygotowania były dość krótkie, ze względu na obiecana datę premiery, ale młodzi aktorzy podeszli do tematu jak prawdziwi profesjonaliści i zrobiliśmy w miesiąc to, co czasami trwa nawet pół roku – opowiada Justyna Motylewska. – Bardzo zaangażowali się w projekt rodzice, którzy na każdym etapie pracy dbali o nasze potrzeby, za co jestem im bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że spektakl spodobał się publiczności.