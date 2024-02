W Rypinie startuje konkurs "Superelewacja 2024". Nagrody finansowe dla laureatów

– Ponadto komisja może przyznać również dodatkowe wyróżnianie i nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. zł za zachowanie wartości zabytkowych budynków wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków oraz budynków znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do ewidencji zabytków w trakcie realizowanych robót budowlanych – zaznacza Magdalena Balińska z Urzędu Miasta Rypin. – Wyróżnienie to oraz nagrodę finansową może otrzymać również laureat pozostałych nagród.