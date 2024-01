Domy na sprzedaż w Rypinie i powiecie rypińskim. Zobacz oferty ze stycznia 2024 roku

Zakres cenowy jest szeroki. Znajdziecie domy za ok. 300 tys. zł, ale także za ponad milion zł. Wiele zależy od lokalizacji i standardu nieruchomości. Niektóre domy wystawione na sprzedaż są w stanie surowym, ale zachętą do zakupu może być wymarzone miejsce np. w okolicy jeziora. Natura to zresztą główna zaleta powiatu rypińskiego. Znajduje się tu łącznie 25 je­zior o wielkości powy­żej 1 ha.