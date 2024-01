Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Rypinie. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Już wkrótce stacja kolejowa w Rypinie zmieni się nie do poznania. Nowe perony ułatwią dostęp do kolei, a przebudowa układu torowego zwiększy przepustowość trasy z Brodnicy do Płocka i usprawni przewóz towarów.

W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom. Co ciekawego skrywają?