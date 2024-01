Studniówka LO w Rypinie coraz bliżej. Tak było w ubiegłym roku. Zobacz zdjęcia

W 2023 roku bal studniówkowy LO w Rypinie został zorganizowany w Sali Kryształowej w Starorypinie. Także tegoroczni absolwenci będą bawić się w tym miejscu.

– Bal, organizowany przez komitet studniówkowy rodziców, to bardzo ważny punkt w kalendarzu wydarzeń szkolnych – mówi Sławomir Pawłowski, dyrektor LO w Rypinie. – To jedyny moment, by oddać się szampańskiej zabawie i na chwilę zapomnieć o najważniejszym egzaminie, o maturze. Życzę wszystkim tegorocznym maturzystom udanego balu, który będą wspominać przez następne lata.