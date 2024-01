W Zakroczu koło Rypina kierowca wpadł z narkotykami. Policja znalazła w aucie prawie pół kilograma marihuany

– Gdy policjanci podeszli do samochodu od razu wyczuli charakterystyczny zapach marihuany – tłumaczy asp. sztab. Dorota Rupińska z KPP Rypin. – To dało podstawę do przeszukania zarówno auta, jak i podróżujących nim mężczyzn. Gdy funkcjonariusze otworzyli bagażnik pojazdu zapach marihuany stał się jeszcze bardziej intensywny. Policjanci znaleźli tam, ukryty w torbie, worek z suszem roślinnym. Jak się okazało należał on do kierowcy pojazdu.

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji. Tam sprawdzono zabezpieczony susz, co tylko potwierdziło przypuszczenie funkcjonariuszy, że jest to marihuana w ilości prawie 0,5 kilograma. Ponadto badanie testerem wykazało, że kierowca był pod wpływem narkotyków, dlatego została pobrana od niego krew do dalszych badań.

We wtorek 23 stycznia, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu za to do 10 lat więzienia.