Sprawcy włamania do kościoła w Rypinie już w rękach policji. Zobacz zdjęcia

Rypińscy kryminalni od grudnia 2023 roku pracowali nad wykryciem sprawców kradzieży z włamaniem do jednego z kościołów na terenie Rypina. Jak wynikało z ustaleń śledczych, sprawcy w porze nocnej, po wybiciu szyby w oknie, weszli do jego wnętrza, skąd zabrali przedmioty liturgiczne oraz sprzęt elektroniczny, a także uszkodzili drzwi do zakrystii, czym spowodowali straty na kwotę ponad 20 tys. zł.

– Mężczyźni byli bardzo zaskoczeni wizytą policjantów. Młodszy na widok funkcjonariuszy wyskoczył z okna i podjął próbę ucieczki wskakując do rzeki. Nie przewidział jednak, że nie będzie to żadną przeszkodą dla policjantów. Po chwili obaj byli już w rękach funkcjonariuszy i trafili do policyjnego aresztu – dodaje asp. sztab. Dorota Rupińska.

We wtorek 9 stycznia mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi im do 10 lat więzienia. Teraz jednak zostali doprowadzeni do zakładu karnego, gdzie odbędą kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Starszy spędzi w odosobnieniu rok i dwa miesiące, a młodszy 10 miesięcy.