Policja z Rypina zatrzymała 42-latka. Mężczyzna przewoził w aucie dwa kilogramy narkotyków

Funkcjonariusze, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ustalili że znany im 42-letni mieszkaniec Rypina będzie przewoził narkotyki. Na podstawie tych informacji w nocy z 28 na 29 lutego kryminalni udali się na trasę dojazdową do Rypina i prowadzili obserwację. W pewnym momencie zauważyli pojazd, którym kierował wytypowany przez nich mężczyzna, dlatego przekazali tę informację do oznakowanego patrolu.

– Mundurowi, widząc zbliżający się do miasta pojazd, wydali sygnał do zatrzymania – relacjonuje asp. sztab. Dorota Rupińska z KPP Rypin. – Kierowca najpierw zwolnił, jednak po chwili gwałtownie przyspieszył i przejeżdżając rowem, zdołał ominąć funkcjonariuszy. Policjanci dostrzegli, że z samochodu został wyrzucony pakunek.

42-latek został przewieziony do jednostki policji. Tam usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i niezatrzymania się do kontroli drogowej. Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Rypinie na przesłuchanie, a później na posiedzenie sądu. Tam, na podstawie wniosku złożonego przez policjantów, podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.