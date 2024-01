Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Rypinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Rypin: pozostałe wydarzenia

Policjanci z Rypina zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem do kościoła. Byli to mieszkańcy Rypina w wieku 20 i 24 lat. Obaj byli też poszukiwani do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, a następnie zostali doprowadzeni do zakładu karnego.